В Киеве ищут двух сбежавших шестиклассниц

Мама одной из школьниц обнаружила в ее личном дневнике план побега и опасается, что действия девушек может кто-то координировать.

Двое киевских шестиклассниц во вторник, 10 апреля, сбежали из лицея, отключили телефоны и не ночевали дома. Их родители сутки прочесывают район и цепляют объявления с фотографиями детей, сообщает ТСН.

В личном дневнике одной из девушек родители обнаружили план побега, который дети разрабатывали на протяжении нескольких месяцев.

Согласно плану, школьницы хотят попасть в Пятихатки Днепропетровской области, где им назначила встречу якобы их ровесница, с которой они познакомились в интернете. Для это девушки собираются преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров.

Ранее сообщалось, что немецкие дошкольники сбежали из дома, чтобы пожениться в Африке.

Напомним, в РФ дети снимали видео на фоне движущегося поезда.

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