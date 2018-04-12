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В Киеве вооруженные люди учинили погром в нескольких игорных заведениях

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Налетчики, вооруженные автоматами, разгромили заведения на улице Привокзальной.
В результате нападения никто не пострадал
В результате нападения никто не пострадал
kiev.informator.ua

В ночь на 12 апреля по улице Привокзальной группа неизвестных учинила погром в нескольких игорных заведениях. Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, 10 налетчиков приехали на место на Volkswagen Transporter. Они были вооружены автоматами, а их лица скрывали балаклавы.

От действий налетчиков пострадали три игровых зала. Неизвестные громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.

Преступники громили мебель, аппаратуру
Преступники громили мебель, аппаратуру
kiev.informator.ua
Также были забраны деньги из касс
Также были забраны деньги из касс
kiev.informator.ua
Нападающих было 10 человек
Нападающих было 10 человек
kiev.informator.ua

В результате погрома никто не пострадал. Полиция проводит следственные действия.

Напомним, 6 апреля в Киеве неизвестные в балаклавах совершили погром в игорном заведении Золотая Подкова.

Ранее, 19 марта, в Каменском (Днепропетровская область) прогремел взрыв в зале игровых автоматов, в результате чего ранения получили два человека.

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Теги: игорные заведения, погром, оружие, полиция
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