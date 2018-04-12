В Киеве вооруженные люди учинили погром в нескольких игорных заведениях

Налетчики, вооруженные автоматами, разгромили заведения на улице Привокзальной.

В результате нападения никто не пострадал kiev.informator.ua

В ночь на 12 апреля по улице Привокзальной группа неизвестных учинила погром в нескольких игорных заведениях. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве накрыли 13 подпольных казино

По словам очевидцев, 10 налетчиков приехали на место на Volkswagen Transporter. Они были вооружены автоматами, а их лица скрывали балаклавы.

От действий налетчиков пострадали три игровых зала. Неизвестные громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.

Преступники громили мебель, аппаратуру kiev.informator.ua

Также были забраны деньги из касс kiev.informator.ua

Нападающих было 10 человек kiev.informator.ua

В результате погрома никто не пострадал. Полиция проводит следственные действия.

Напомним, 6 апреля в Киеве неизвестные в балаклавах совершили погром в игорном заведении Золотая Подкова.

Ранее, 19 марта, в Каменском (Днепропетровская область) прогремел взрыв в зале игровых автоматов, в результате чего ранения получили два человека.