День космонавтики-2018 в Украине: куда пойти

Всемирный День космонавтики и авиации отмечают в Украине во всем мире ежегодно 12 апреля. Корреспондент.net предлагает афишу мероприятий, посвященных Недели космоса в Украине.

Неделя космоса в Киеве и стране посвящена Всемирному дню космонавтики, 12 апреля. В Киеве в Национальном научно-природоведческом музее Украины уже можно посмотреть научные фильмы, посвященные теме космоса. Все ленты созданы с помощью компьютерной графики и содержат красочные спецэффекты.

Фильм "Удивительная планета". Фильм в формате 360 градусов, рассчитан на сферический экран. В нем используются трехмерные спецэффекты, которые позволяют ощутить себя максимально близко к космосу и объектам в нем.

"Удивительное путешествие по Солнечной системе". Разработка студии Fisheye Vision также создана в сферическом формате. При поддержке FULLDOME создатели покажут зрителям анимационную картину о ближайших к Земле планетах Солнечной системы.

"Призрак Вселенной". Фильм в технологии 360 градусов о темной материи.

Неделя космоса в Киеве (фото: © stationcdrkelly/Instagram)

Адрес в Киеве: улица Богдана Хмельницкого 15. Стоимость билета - 100 грн.

На базе организации 4hub в Киеве объявлена Неделя Космоса.

В четверг, 12 апреля, там пройдут лекции о первой жизни на Земле и участии в ней метеоритов. Выступят члены американской астрономической организации.

В пятницу, 13 апреля, можно посетить Главную астрономическую обсерваторию НАН Украины.Также можно посмотреть фильм "Контакт" режиссера Замекиса по книге американского астронома Карла Сагана.

День космонавтики 2018 в Украине 12 апреля (фото: Reuters)

Здесь же 14 апреля пройдет воркшоп по экспериментальному ракетостроению и лекция "Строим поселение на Луне: как, когда, для чего".

Адрес: пер. Ярославский 1/3. Стоимость одного дня - 125 грн.

В Музее Максима Рыльского для детей и подростков 12 апреля состоится игролекция "Корифеи космонавтики". На ней с лекциями выступят профессионалы, будет присутствовать инновационный робот и развлекательные игры.

Адрес: улица Максима Рыльского, 7. Мероприятие бесплатное.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet