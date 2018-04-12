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В Киеве Suzuki сбил студентку

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Потерпевшая госпитализирована. Очевидцы рассказывают, что аварии на этом месте не редкость, так как переход не оснащен светофором.
Девушку увезла скорая, на месте работала полиция
Девушку увезла скорая, на месте работала полиция
kiev.informator.ua

В четверг, 12 апреля, на проспекте Отрадном напротив Авиакосмического лицея, машина сбила студентку. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Водитель автомобиля Suzuki, виновник ДТП, заявляет, что он попросту не успел остановить машину, когда девушка выбежала на переход. Однако очевидцы происшествия говорят, что студентка переходила дорогу в положенном месте, на пешеходном переходе, и правил дорожного движения не нарушала.

Пострадавшую увезла скорая, информации о ее состоянии пока нет. Также отказалась от комментариев полиция, работавшая на месте происшествия. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

“Аварии на этом месте не редкость. Переход опасный, нет светофора“, — рассказал один из очевидцев, студент 4 курса НАУ Александр.

Напомним, в этот же день, 12 апреля, в Прикарпатье пьяный водитель Opel Vectra сбил двух полицейских, причинив им телесные повреждения.

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Теги: Киев, ДТП, автомобили, сбила машина, студентка
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