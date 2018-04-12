В Киеве Suzuki сбил студентку

Потерпевшая госпитализирована. Очевидцы рассказывают, что аварии на этом месте не редкость, так как переход не оснащен светофором.

В четверг, 12 апреля, на проспекте Отрадном напротив Авиакосмического лицея, машина сбила студентку. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Водитель автомобиля Suzuki, виновник ДТП, заявляет, что он попросту не успел остановить машину, когда девушка выбежала на переход. Однако очевидцы происшествия говорят, что студентка переходила дорогу в положенном месте, на пешеходном переходе, и правил дорожного движения не нарушала.

Пострадавшую увезла скорая, информации о ее состоянии пока нет. Также отказалась от комментариев полиция, работавшая на месте происшествия. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия.

“Аварии на этом месте не редкость. Переход опасный, нет светофора“, — рассказал один из очевидцев, студент 4 курса НАУ Александр.

Напомним, в этот же день, 12 апреля, в Прикарпатье пьяный водитель Opel Vectra сбил двух полицейских, причинив им телесные повреждения.