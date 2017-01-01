В Киеве полиция из автобуса вывела пьяного водителя без прав

Водитель оказывал сопротивление, поэтому полицейские надели на него наручники.

В Киеве полицейские силой вывели пьяного водителя автобуса №45, который также не имел при себе водительского удостоверения.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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Полицейских вызвали пассажиры общественного транспорта, которые обратили внимание на водителя.

“Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан“, - говорится в сообщении.

Полицейские силой вывели водителя и надели на него наручники. Задержанного правонарушителя отвезли в управление полиции для выяснения обстоятельств и прохождения медицинской экспертизы.

В Киеве полиция из автобуса вывела пьяного водителя без ... 0:00 / 00:30

Напомним, 7 апреля в Киеве в маршрутке 476 пьяный 54-летний мужчина получил обширную скальпированную рану головы.

Ранее, 26 марта, патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя автобуса междугороднего маршрута Львов-Пустомыты.