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В Киеве полиция из автобуса вывела пьяного водителя без прав

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Водитель оказывал сопротивление, поэтому полицейские надели на него наручники.
Полицию вызвали пассажиры
Полицию вызвали пассажиры
скриншот из видео

В Киеве полицейские силой вывели пьяного водителя автобуса №45, который также не имел при себе водительского удостоверения.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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Полицейских вызвали пассажиры общественного транспорта, которые обратили внимание на водителя.

“Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан“, - говорится в сообщении.

Полицейские силой вывели водителя и надели на него наручники. Задержанного правонарушителя отвезли в управление полиции для выяснения обстоятельств и прохождения медицинской экспертизы.

В Киеве полиция из автобуса вывела пьяного водителя без ...
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Напомним, 7 апреля в Киеве в маршрутке 476 пьяный 54-летний мужчина получил обширную скальпированную рану головы.

Ранее, 26 марта, патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя автобуса междугороднего маршрута Львов-Пустомыты.

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Теги: автобус, водитель, пьяный, полиция, пассажиры
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