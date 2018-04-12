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В Киеве остановили строительство скандального отеля на Андреевском спуске

Комментариев: 1
Вопрос дальнейшего строительства гостиничного комплекса на Андреевском спуске будет решаться после рассмотрения проекта на градостроительном совете. Сейчас идет демонтаж забора вокруг строительства, заявили в КГГА.
Возведение восьмиэтажного отеля на Андреевском спуске
Возведение восьмиэтажного отеля на Андреевском спуске
facebook.com/taraspanchii

В Киеве власти приостановили строительство скандального отеля на Андреевском спуске. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Киевгоргосадминистрации Тарас Панчий в своем Facebook.

"Строительство гостиницы на Андреевском спуске, 14/16 приостановлено. Так, в связи с нарушением законодательства в сфере благоустройства, продолжается демонтаж забора, позже все самовольно установленные временные сооружения тоже будут демонтированы", - заявил Панчий.

По его словам, вопрос о дальнейшем строительстве гостиничного комплекса на Андреевском спуске будут решать после рассмотрения проекта на градостроительном совете.

 

 

Ранее сообщалось, что на Андреевском спуске в Киеве, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты в среду, 11 апреля, захватили строительный кран.

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Теги: Киев, фото, строительство, Андреевский спуск, отель, незаконное строительство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Max    12.04.2018, 18:36
Оценка:  0
Max
То есть, до того как ребята ее остановили, КГГА нифига не видели???Этой стройке уже не 1 неделя
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