Вопрос дальнейшего строительства гостиничного комплекса на Андреевском спуске будет решаться после рассмотрения проекта на градостроительном совете. Сейчас идет демонтаж забора вокруг строительства, заявили в КГГА.

В Киеве власти приостановили строительство скандального отеля на Андреевском спуске. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Киевгоргосадминистрации Тарас Панчий в своем Facebook.

"Строительство гостиницы на Андреевском спуске, 14/16 приостановлено. Так, в связи с нарушением законодательства в сфере благоустройства, продолжается демонтаж забора, позже все самовольно установленные временные сооружения тоже будут демонтированы", - заявил Панчий.

По его словам, вопрос о дальнейшем строительстве гостиничного комплекса на Андреевском спуске будут решать после рассмотрения проекта на градостроительном совете.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве остановили строительство скандального отеля на Андреевском спуске

Ранее сообщалось, что на Андреевском спуске в Киеве, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты в среду, 11 апреля, захватили строительный кран.

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