В Киеве задержали пьяного водителя автобуса

После остановки водитель маршрутного автобуса заявил, что у него нет прав, а потом и вовсе заперся в кабине. Полицейсккие его оттуда вытащили и задержали.

Сотрудники патрульной службы полиции задержали в столице Украины водителя, который управлял общественным в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Киев оперативный.

Поолицию вызвали пассажиры, которые увидели явные признаки опьянения. После задержания водитель заявил работникам полиции, что водительского удостоверения у него нет.

"На линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в Запорожье задержали пьяного водителя, который отмечал возвращение прав после двухлетнего лишения за пьянку.

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