В Киеве обнаружили тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке

Частные водолазы нашли тела двух пропавших в понедельник, 9 апреля, возле Жукова острова. Поиски третьего мужчины продолжатся 13 апреля.

В Киеве нашли тела двух из трех мужчин, которые перевернулись на лодке возле Жукова острова. Об этом этом сообщает Очевидец 112 на странице в Facebook.

Напомним, 9 апреля стало известно, что во время переправы на остров лодка с тремя мужчинами перевернулась и они пропали. Их поисками занимались спасатели ГСЧС.

Отмечается, что сначала одного мужчину нашли частные водолазы, которых наняли брат погибшего и друзья других пропавших. Тело находилось неподалеку от берега и было запутано в растениях.

Позже дайверы обнаружили тело второго мужчины, однако оно находилось в иле на глубине около девяти метров. Его доставали сотрудники ГСЧС.

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