Здание Киевгорстроя обстреляли из гранатомета

В здание Киевгорстроя на улице Омельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета.



В здание Киевгорстроя в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел около двух ночи 13 апреля, сообщает Громадське.

Неизвестные попали в отдел продаж Киевгорстроя, там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

Сразу возле отдела продаж Киевгорстроя расположен ресторан Хмели-сунели, боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Отмечается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.

На месте присутствуют четыре автомобиля полиции.

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В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.



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Напомним, ранее в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана.

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