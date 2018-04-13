В Киеве С14 сорвали акцию возле памятника Ватутину и облили его краской
Пенсионеры пришли возложить цветы к памятнику советскому военачальнику.
В Киеве в Мариинском парке представители националистической организации С14 сорвали возложение цветов у памятника Ватутина.
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Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.
Накануне годовщины смерти Ватутина к памятнику пришли пенсионеры с гвоздиками. Националисты облили памятник краской и вступили в словесную перепалку с пожилыми людьми.
На место прибыла полиция.
Националисты сообщают, что возле монумента произошла стычка с депутатом от Оппозиционного блока Юрием Бойко и титушками.
Напомним, 3 апреля в Киево-Печерскую лавру пришли представители националистической организации С14 и пообщались со скандально известным владыкой Павлом.