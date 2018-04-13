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В Киеве С14 сорвали акцию возле памятника Ватутину и облили его краской

Комментариев: 2
Пенсионеры пришли возложить цветы к памятнику советскому военачальнику.
Возле памятника развернули баннер
Возле памятника развернули баннер
facebook.com/c14news

В Киеве в Мариинском парке представители националистической организации С14 сорвали возложение цветов у памятника Ватутина.

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Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Накануне годовщины смерти Ватутина к памятнику пришли пенсионеры с гвоздиками. Националисты облили памятник краской и вступили в словесную перепалку с пожилыми людьми.

Националисты вступили в словесную перепалку с пенсионерами
Националисты вступили в словесную перепалку с пенсионерами
facebook.com/c14news

На место прибыла полиция. 

Националисты сообщают, что возле монумента произошла стычка с депутатом от Оппозиционного блока Юрием Бойко и титушками.

На место прибыла полиция
На место прибыла полиция
facebook.com/c14news

Напомним, 3 апреля в Киево-Печерскую лавру пришли представители националистической организации С14 и пообщались со скандально известным владыкой Павлом.

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Теги: памятник, Ватутин, С14, националисты
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.04.2018, 12:03
Оценка:  -3
Woodbrother
ватутин - активный участник карательных экспедиций против сельских жителей Украины в 30х годах прошлого века. Пора уже снять памятник этому сталинскому палачу.
хунтята    13.04.2018, 12:18
Оценка:  +1
хунтята
fuckты
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