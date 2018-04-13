В Киеве С14 сорвали акцию возле памятника Ватутину и облили его краской

Пенсионеры пришли возложить цветы к памятнику советскому военачальнику.

В Киеве в Мариинском парке представители националистической организации С14 сорвали возложение цветов у памятника Ватутина.

Читай также: В Киеве в правительственном квартале проходит марш националистов

Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Накануне годовщины смерти Ватутина к памятнику пришли пенсионеры с гвоздиками. Националисты облили памятник краской и вступили в словесную перепалку с пожилыми людьми.

Националисты вступили в словесную перепалку с пенсионерами facebook.com/c14news

На место прибыла полиция.

Националисты сообщают, что возле монумента произошла стычка с депутатом от Оппозиционного блока Юрием Бойко и титушками.

На место прибыла полиция facebook.com/c14news

Напомним, 3 апреля в Киево-Печерскую лавру пришли представители националистической организации С14 и пообщались со скандально известным владыкой Павлом.