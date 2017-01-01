В Одессе на набережной горит ресторан
Возгорание произошло в районе 13-й станции Большого Фонтана.
В Одессе на набережной горит ресторан
© dumskaya.net
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В Одессе на набережной горит ресторан
Пожар начался в ресторане и перекидывается на спасательную станцию
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В Одессе произошел пожар в здании ресторана на 13-й станции Большого Фонтана. Огонь начал распространяться на спасательную станцию, которая расположена рядом с рестораном.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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“По данным патрульной полиции, возгорание началось около 11:00. На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения“, - говорится в сообщении.
Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.
По словам очевидцев, возле места возгорания слышны одиночные взрывы. О причинах возгорания пока не известно.
Напомним, 16 февраля на Дерибасовской в Одессе горел паб.