Возгорание произошло в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Пожар начался в ресторане и перекидывается на спасательную станцию

В Одессе на набережной горит ресторан

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В Одессе на набережной горит ресторан

В Одессе произошел пожар в здании ресторана на 13-й станции Большого Фонтана. Огонь начал распространяться на спасательную станцию, которая расположена рядом с рестораном.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“По данным патрульной полиции, возгорание началось около 11:00. На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения“, - говорится в сообщении.

Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.

По словам очевидцев, возле места возгорания слышны одиночные взрывы. О причинах возгорания пока не известно.

Напомним, 16 февраля на Дерибасовской в Одессе горел паб.