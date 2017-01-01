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В Одессе на набережной горит ресторан

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Возгорание произошло в районе 13-й станции Большого Фонтана.
В Одессе на набережной горит ресторан
© dumskaya.net
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  • Пожар начался в ресторане и перекидывается на спасательную станцию
  • В тушении ресторана участвуют его сотрудники
  • Насосами качают воду прямо из моря
  • Пожарные пытаются спасти лодки, с примыкающей к ресторану спасательной станции
  • Очевидцы сообщили, что слышны одиночные взрывы
  • На месте работают спасатели
В Одессе на набережной горит ресторан
Пожар начался в ресторане и перекидывается на спасательную станцию
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В Одессе произошел пожар в здании ресторана на 13-й станции Большого Фонтана. Огонь начал распространяться на спасательную станцию, которая расположена рядом с рестораном. 

Об этом сообщает местное издание Думская.

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“По данным патрульной полиции, возгорание началось около 11:00. На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения“, - говорится в сообщении.

Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря.

По словам очевидцев, возле места возгорания слышны одиночные взрывы. О причинах возгорания пока не известно.

Напомним, 16 февраля на Дерибасовской в Одессе горел паб.

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Теги: пожар, Одесса, ресторан, набережная, огонь
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