Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейский на конфискованном мотоцикле разбил три авто

Комментариев: 2
Авария произошла на Обуховской трассе.
Участники ДТП имеют разные версии причин аварии
Участники ДТП имеют разные версии причин аварии
auto.24tv.ua

В Киевской области на Обуховской трассе сотрудник полиции на чужом мотоцикле протаранил несколько автомобилей.

Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на водителей побитых авто.

Полицейские остановили водителя мотоцикла. У мужчины не оказалось прав и документов на транспортное средство и он ушел. Для того чтобы перевезти мотоцикл, один из полицейских сел за руль.

Читай также: Под Николаевом авто задавило лежавшего на дороге АТОшника

Сообщается, что на скорости около 80-90 километров в час полицейский пытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел один автомобиль, а после удара мотоцикл отскочил в другое авто, которое двигалось в направлении Киева. После двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова.

Во время аварии от мотоцикла отлетел бензобак, который разбил переднюю часть одного из авто. В ДТП полицейский получил травму подбородка и был госпитализирован.

В то же время адвокат правоохранителя заявляет, что тот двигался со скоростью приблизительно 70 километров в час, а столкновение произошло из-за притормозивших впереди авто. Якобы первая машина резко сбавила скорость.

Полицейский на конфискованном мотоцикле протаранил три м...
0:00 / 00:35

напомним, 10 апреля закарпатские полицейские утопили служебное авто.

Поделись:
Теги: мотоцикл, полиция, авто, ДТП, авария, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
хунтята    13.04.2018, 14:13
Оценка:  0
хунтята
A шлема на голове был?
ГенийПрошлого    13.04.2018, 14:13
Оценка:  +1
ГенийПрошлого
тут полицейский неправ! не нада его оправдывать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь