Полицейский на конфискованном мотоцикле разбил три авто
В Киевской области на Обуховской трассе сотрудник полиции на чужом мотоцикле протаранил несколько автомобилей.
Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на водителей побитых авто.
Полицейские остановили водителя мотоцикла. У мужчины не оказалось прав и документов на транспортное средство и он ушел. Для того чтобы перевезти мотоцикл, один из полицейских сел за руль.
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Сообщается, что на скорости около 80-90 километров в час полицейский пытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел один автомобиль, а после удара мотоцикл отскочил в другое авто, которое двигалось в направлении Киева. После двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова.
Во время аварии от мотоцикла отлетел бензобак, который разбил переднюю часть одного из авто. В ДТП полицейский получил травму подбородка и был госпитализирован.
В то же время адвокат правоохранителя заявляет, что тот двигался со скоростью приблизительно 70 километров в час, а столкновение произошло из-за притормозивших впереди авто. Якобы первая машина резко сбавила скорость.
напомним, 10 апреля закарпатские полицейские утопили служебное авто.