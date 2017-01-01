В Киеве возле детсада нашли гранату

Боеприпас оказался времен Первой мировой.

С начала года в Киеве нашли 89 взрывоопасных предметов времен прошлых войн police.dn.ua

В Киеве возле детсада обнаружили немецкую ручную гранату времен Первой мировой войны. Кроме того, ручную гранату РГД и артснаряд Д-122 времен Второй мировой войны нашли на улицах Заболотного и Тургеневской.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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“В Подольском районе, на ул. Ветряные горы, 21/7, в яме, на проезжей части дороги между жилым домом и детской площадкой обнаружена немецкая ручная граната (НРГ) и патроны калибра 7,62 мм - 4 шт., Времен Первой мировой войны“, - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГСЧС обнаружили в лесной зоне в Голосеевском районе столицы, на улице Заболотного, ручную гранату РГД времен Второй мировой войны. Также в Шевченковском районе Киева, на улице Тургеневской, 71, в хозяйственной постройке обнаружили артиллерийский снаряд Д-122 времен Второй мировой войны. Обнаруженные боеприпасы изъяли и уничтожили на полигоне.

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В ведомстве подчеркивают, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 89 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, в феврале возле детсада в Дергачах школьник нашел гранату.