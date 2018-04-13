В центре Киева дома остались без воды из-за аварии

Без воды остались улица Гончара, дом по улице Хмельницкого и здание пенсионного фонда.

После обследования будут сообщены сроки ликвидации аварии partenit-inform.ru

В центре Киева без водоснабжения остались дома из-за повреждения водопровода во время проведения работ на дождевой канализации неизвестной организацией.

Об этом в Facebook сообщает Киевводоканал.

Из-за повреждения вытекло большое количество воды. На месте аварии работают бригады Киевводоканала. Сроки ликвидации повреждений будут сообщены после завершения обследования.

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Отключенными от водоснабжения оказались: дома 57, 65А, 74А, 74Б (5 этажей 1 парадное), 52, 59 (13 этажей 2 парадное), 62 (9 этажей 5 парадное), 57Б, 62/70, 65 и 60 (6 этажей 2 парадное) по улице Гончара, а также дома 76 (офисный центр) и 55Б (институт) на ней же. Кроме того, без воды остались дом 94 по улице Хмельницкого и здание пенсионного фонда по адресу Бульварно-Кудрявская, 23Е.

Отмечается, что на время ремонтных работ возле дома 55 по улице Гончара будет стоять автоцистерна с водой.

Напомним, 4 апреля в столице на мосту Патона ограничили движение из-за фонтана воды, который возник вследствие аварии в инженерных сетях Киевэнерго.