В Киеве на Набережно-Крещатицкой столкнулись три автомобиля
В Киеве в 12:30 на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, столкнулись три автомобиля.
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Об этом сообщает Информатор.
Авария произошла когда Mercedes Vito, не соблюдая дистанции, догнал Volkswagen, а тот в свою очередь автомобиль Mazda.
От удара Volkswagen влетел в оградительный отбойник и застрял на нем. В результате ДТП пострадавших нет.
На месте работает полиция и страховые инспекторы. В сторону Почтовой площади образовалась огромная пробка.
Напомним, 12 апреля на трассе Киев-Одесса между селом Вита-Почтовая и Глевахой Киевской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Jeep и ВАЗ.
Ранее, 11 апреля, на трассе Киев-Одесса, на переезде возле Путровки, столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen, в результате чего пострадали шесть человек, включая водителей.