В Киеве на Набережно-Крещатицкой столкнулись три автомобиля

Один из автомобилей влетел в оградительный отбойник и застрял на нем.

В аварии никто не пострадал kiev.informator.ua

В Киеве в 12:30 на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, столкнулись три автомобиля.

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Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла когда Mercedes Vito, не соблюдая дистанции, догнал Volkswagen, а тот в свою очередь автомобиль Mazda.

От удара Volkswagen влетел в оградительный отбойник и застрял на нем. В результате ДТП пострадавших нет.

На месте работает полиция и страховые агенты kiev.informator.ua

Авто получили средние повреждения kiev.informator.ua

В сторону Почтовой площади образовалась пробка kiev.informator.ua

На месте работает полиция и страховые инспекторы. В сторону Почтовой площади образовалась огромная пробка.

Напомним, 12 апреля на трассе Киев-Одесса между селом Вита-Почтовая и Глевахой Киевской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Jeep и ВАЗ.

Ранее, 11 апреля, на трассе Киев-Одесса, на переезде возле Путровки, столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen, в результате чего пострадали шесть человек, включая водителей.