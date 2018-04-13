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В Киеве на Набережно-Крещатицкой столкнулись три автомобиля

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Один из автомобилей влетел в оградительный отбойник и застрял на нем.
В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал
kiev.informator.ua

В Киеве в 12:30 на улице Набережно-Крещатицкой произошло ДТП, столкнулись три автомобиля.

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Об этом сообщает Информатор. 

Авария произошла когда Mercedes Vito, не соблюдая дистанции, догнал Volkswagen, а тот в свою очередь автомобиль Mazda. 

От удара Volkswagen влетел в оградительный отбойник и застрял на нем. В результате ДТП пострадавших нет.

На месте работает полиция и страховые агенты
На месте работает полиция и страховые агенты
kiev.informator.ua
Авто получили средние повреждения
Авто получили средние повреждения
kiev.informator.ua
В сторону Почтовой площади образовалась пробка
В сторону Почтовой площади образовалась пробка
kiev.informator.ua

На месте работает полиция и страховые инспекторы. В сторону Почтовой площади образовалась огромная пробка.

Напомним, 12 апреля на трассе Киев-Одесса между селом Вита-Почтовая и Глевахой Киевской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Jeep и ВАЗ.

Ранее, 11 апреля, на трассе Киев-Одесса, на переезде возле Путровки, столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen, в результате чего пострадали шесть человек, включая водителей.

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Теги: ДТП, отбойник, Mercedes, Volkswagen, Mazda
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