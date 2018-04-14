Пьяное ДТП: в Киеве авто врезалось в остановку и деревья

Сначала авто вылетело на тротуар и врезалось в остановку общественного транспорта. Далее машина подлетела в воздух и "сбила" деревья. Водитель с пассажиром сами выбрались из разбитого транспортного средства.

В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки произошло ДТП с участием автомобиля Кіа. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщают Стражи Эспрессо.

Отмечается, что водитель превысил разрешенную скорость, из-за чего не справился с управлением при выходе из поворота. Транспортное средство занесло на трамвайных путях.

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Сначала авто вылетело на тротуар и врезалось в остановку общественного транспорта. Далее машина подлетела в воздух, продолжила движение и на высоте около двух метров врезалась левым боком в дерево, в результате чего в ней почти улетели задние колеса.

После этого авто пролетело еще около пяти метров и остановилась во втором дереве.

Водитель с пассажиром сами выбрались из разбитой машины и убежали.

Свидетели сообщили полицейским приметы беглецов и вскоре водитель был задержан. Его с травмами разной степени тяжести и с явными признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился студент (1994 г.р.) из Львовской области. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его крови.

Ранее в центре Киева возле станции метро Льва Толстого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.