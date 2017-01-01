В Киеве суд арестовал 12 человек, громивших игорные заведения

Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесения залога. Прокуратура проверяет их причастность к другим подобным преступлениям.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 12 мужчинам, которых задержали за совершение разбойных нападений в Дарницком и Днепровском районах города.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в субботу, 14 апреля.

"Все 12 задержанных за ночные погромы в Киеве взяты под стражу без права на внесения залога", – написала она в Facebook.

Задержанным было объявлено о подозрении по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).

Накануне стало изестно, что в Киеве задержаны 12 мужчин по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях в Дарницком и Днепровском районах. Проверялась их причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений, в частности на столичном Виноградаре.

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