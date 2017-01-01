В столице произошел взрыв возле Киевэнерго

Взрыв произошел возле здания Киевэнерго в Святошинском районе столицы. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.



В Святошинском районе Киева в ночь на воскресенье, 15 апреля, прогремел взрыв у здания Киевэнерго. Об этом сообщает Национальная полиция на своей странице в Facebook.



В результате взрыва в здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад. От взрыва никто не пострадал.



На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.





У полиции есть видео выстрела из гранатомета в Киевгорстрой

Полиция выясняет подробности происшествия.

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