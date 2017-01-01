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В Киеве произошло лобовое ДТП возле Почтовой площади

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Водитель, предположительно, был пьян.
ДТП 15 апреля возле Почтовой
ДТП 15 апреля возле Почтовой
facebook.com/dtp.kiev.ua

В воскресенье, 15 апреля, на Подоле в Киеве возле Почтовой площади столкнулись два автомобиля, один из которых ехал некоторое время ехал по встречной полосе.

“Мерседес ехал по встречным полосам, “против шерсти“ и протаранил Деу. Пострадали два человека. Говорят, виновник аварии пьян“, - пишет dtp.kiev.ua.

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Не совсем понятно, когда и где виновники аварии выехал на встречку. Возможно, он ехал против движения еще с улицы Электриков.

Подробности ДТП выясняют журналисты. На месте работает полиция.

Напомним, 13 апреля в Киеве на Набережно-Крещатицкой столкнулись три автомобиля.

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Теги: ДТП, Киев
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