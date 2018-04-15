Экстремалы залезли на Арку Дружбы народов в Киеве

Они забрались на Арку рано утром, чтобы встретить рассвет (и чтобы не привлекать внимание полиции).

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В воскресенье, 15 апреля, “руферы-блогеры“ забрались на Арку Дружбы народов, чтобы встретить рассвет с видом на Днепр с высоты 35 метров.

Об этом пишет Киев Информатор.

Подъем стартовал в 4:00. Спустя два часа 20 человек уже любовались красивым видом и первыми лучами солнца с одной из самых живописных точек столицы.

Известно, что спускались и поднимались они по тросу. Подготовка к этому заняла не один месяц.

Отметим, что подобные мероприятия в большинстве своем являются нарушением закона. Также неподготовленные люди подвергают себя смертельному риску. За примерами далеко идти не надо - год назад недалеко от Арки Дружбы народов погиб молодой человек, который залез на опору пешеходного моста (на первом фото мост хорошо видно), не удержался и упал. Это сняли на видео очевидцы.