СМИ: В Киеве нетрезвый участник АТО применил гранату во время драки
Один из участников потасовки получил серьезные травмы и был госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижней части тела.
В столичном парке Киото, который находится возле станции метро Лесная, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Один из участников потасовки серьезно пострадал и был госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижней части тела.
Отмечается, что автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего.
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Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля в Святошинском районе Киева прогремел взрыв у здания Киевэнерго.
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