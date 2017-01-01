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СМИ: В Киеве нетрезвый участник АТО применил гранату во время драки

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Один из участников потасовки получил серьезные травмы и был госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижней части тела.
В Киеве во время драки применили гранату
В Киеве во время драки применили гранату
facebook.com/dtp.kiev.ua

В столичном парке Киото, который находится возле станции метро Лесная, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Один из участников потасовки серьезно пострадал и был госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижней части тела. 

Отмечается, что автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 15 апреля в Святошинском районе Киева прогремел взрыв у здания Киевэнерго.

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Теги: Киев, фото, взрыв, драка, граната, АТО, участник АТО
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Источник: korrespondent.net

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