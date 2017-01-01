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Перед аэропортом Борисполь ремонтируют дорогу

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Планировать выезд перед вылетом необходимо с учетом дополнительного времени.
На подъезде к аэропорту возможны пробки
На подъезде к аэропорту возможны пробки
fakty.ua

В Киевской области на подъезде к международному аэропорту Борисполь возможны осложнения для проезда транспорта, заторы могут возникнуть из-за ремонта дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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“Уважаемые пассажиры, продолжается ремонт подъездной дороги от Бориспольского шоссе до аэропорта Борисполь. В связи с этим возможна задержка движения автомобильного транспорта“, - говорится в сообщении.

“Дорожные работы продлятся до конца мая“, - информирует министерство.

как сообщалось 16 марта, в Украине появится “черный список“ дорожно-ремонтных компаний.

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Теги: ремонт дороги, пробки, заторы, киевская область, аэропорт, Борисполь
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