В Киеве СБУшник выстрелил себе в голову

33-летний Сергей Ткаченко попытался выстрелить себе в голову и сейчас находится в больнице.

Журналист Святослав Речинский утверждает, что два СБУшника застрелились в один день depositphotos.com

В понедельник, 15 апреля в соцсети появилась информация о самоубийстве полковника СБУ, бывшего заместителя начальника киевского главка Олега Вовчка. А еще один сотрудник СБУ, Сергей Ткаченко, выстрелил в себя из пистолета Макарова.

Об этом сообщил журналист Станислав Речинский в своем Facebook со ссылкой на свои источники.

Оба случая произошли в один день – 14 апреля. По словам журналиста, 40-летний Олег Вовчок застрелился из пистолета Sauer в селе Михайловка-Рубежовка. Он уволился в прошлом году. Последняя должность, по данным журналиста, - замначальника киевского управления.

Читай также: В Николаевской области застрелился солдат-срочник

В полиции Киевской области не подтвердили факт самоубийства СБУшника. Там говорят, что погибший - гражданское лицо, передает Информатор.

“Зафиксирован факт смерти человека, но это обычный гражданский, о его бывшем месте работы мы ничего не знаем“, — сказал начальник пресс-службы полиции Николай Жуков.

В свою очередь, то, что предпринял попытку самоубийства действующий сотрудник СБУ Сергей Ткаченко – подтвердилось.

Спикер СБУ Елена Гитлянская рассказала, что он пытался выстрелить себе в голову и сейчас находится в больнице.

Читай также: В Звенигородке чиновник РГА совершил суицид

Напомним, в Звенигородке чиновник РБА Вячеслав Власенко совершил суицид. Он оставил своим близким предсмертную записку.