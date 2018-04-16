В Киеве ДТП с фурой парализовало движение трамваев

Авария произошла прямо на трамвайных рельсах, из-за чего движение трамваев стало невозможным.

В Киеве на Дарницкой площади произошла авария с участием автомобиля Honda Pilot и фуры DAF. Машины столкнулись прямо на трамвайных рельсах. Движение трамваев парализовано. Инцидент произошел в 8:55, об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Водитель Honda рассказал, что обе машины двигались со стороны ДВРЗ в сторону Дарницкой площади. Honda ехала в левом ряду, а грузовик – параллельно, в соседнем. На перекрестке улиц Сегиенко и Пражской, грузовик резко повернул в право и “притер“ Хонду.

Водитель DAF сказал, что попытался маневрировать из-за помехи слева. К счастью, во время ДТП никто не пострадал, однако авария парализовала движение трамваев. Трамваи № 8, 22, 29, 32, 33 сейчас не ходят в обоих направлениях. На месте работает патрульная полиция.

Напомним, 3 апреля в Киеве на Южном мосту фура DAF протаранила Газель. От удара, кузов Газели буквально разорвало. Части автомобиля разбросало по дороге. Фура пострадала незначительно. В результате аварии никто не пострадал.