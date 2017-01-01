В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Ночь на 16 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +12,8°С, что на 1,0°С выше предыдущего рекорда.

В Киеве на выходных было очень тепло depositphotos.com

В минувшие выходные метеорологи зафиксировали в Киеве два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 16 апреля.

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“15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года“, – говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на 16 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,8°С, что на 1,0°С выше предыдущего рекордного значения 1889 года.

Напомним, 11 апреля в Киеве зафиксировали еще один температурный рекорд. В этот день температура воздуха достигла отметки 23,8°С. Предыдущий температурный рекорд, +22,7°С, был зафиксирован в столице в 1959 году.

Март же был самым холодным с начала века.