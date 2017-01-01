Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Комментариев: 0
Ночь на 16 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +12,8°С, что на 1,0°С выше предыдущего рекорда.
В Киеве на выходных было очень тепло
В Киеве на выходных было очень тепло
depositphotos.com

В минувшие выходные метеорологи зафиксировали в Киеве два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 16 апреля.

Читай также: Погода на неделю: будут дожди и незначительное похолодание

“15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года“, – говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на 16 апреля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,8°С, что на 1,0°С выше предыдущего рекордного значения 1889 года.

Напомним, 11 апреля в Киеве зафиксировали еще один температурный рекорд. В этот день температура воздуха достигла отметки 23,8°С. Предыдущий температурный рекорд, +22,7°С, был зафиксирован в столице в 1959 году.

Март же был самым холодным с начала века.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, рекорд, погода, температура, воздух, Погода в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь