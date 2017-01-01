Возле дома экс-премьера Арбузова произошла стрельба

Травмированы два человека.

В Киеве на улице Обуховской вблизи станции метро Академгородок между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека, одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Полиция не уточняет детали инцидента, однако, суть ситуации в том, что этот дом был арестован в рамках уголовного производства, его приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову. Сейчас он полулегально используется как общежитие - в нем проживают переселенцы с Донбасса и атошники из разных батальонов.

Как отметил народный депутат Игорь Луценко (Батькивщина) в Facebook, 16 апреля полулегальное общежитие пытались штурмовать вооруженные мужчины.

“Я сейчас на Обуховской 60, где живут переселенцы и участники боевых действий. Сегодня утром дом взяли штурмом титушки, применили огнестрельное оружие. Дом вместе с переселенцами государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный. Сейчас новый владелец туда заходит такими методами“, - пишет Луценко.

Напомним, в Одессе в феврале люди в балаклавах захватили санаторий.