Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле дома экс-премьера Арбузова произошла стрельба

Комментариев: 0
Травмированы два человека.
Возле дома экс-премьера Арбузова произошла стрельба
© facebook.com/igor.lutsenko
Фото 1/7
  • Здание полулегально используют как общежитие
  • Полиция не уточняет детали инцидент
  • На метсе произошла стрельба
  • Полиция задержала нарушителей общественного порядка
  • Начато уголовное производство по статье "хулиганство"
  • На месте есть следы крови
  • Полиция изьяла улики
Возле дома экс-премьера Арбузова произошла стрельба
Здание полулегально используют как общежитие
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве на улице Обуховской вблизи станции метро Академгородок между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека, одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Читай также: 50 рейдеров пытались захватить агропредприятие - Аброськин

Полиция не уточняет детали инцидента, однако, суть ситуации в том, что этот дом был арестован в рамках уголовного производства, его приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову. Сейчас он  полулегально  используется как общежитие - в нем проживают переселенцы с Донбасса и атошники из разных батальонов.

Как отметил народный депутат Игорь Луценко (Батькивщина) в Facebook, 16 апреля полулегальное общежитие пытались штурмовать вооруженные мужчины.

“Я сейчас на Обуховской 60, где живут переселенцы и участники боевых действий. Сегодня утром дом взяли штурмом титушки, применили огнестрельное оружие. Дом вместе с переселенцами государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный. Сейчас новый владелец туда заходит такими методами“, - пишет Луценко.

Напомним, в Одессе в феврале люди в балаклавах захватили санаторий.

Поделись:
Теги: стрельба, титушки, Киев, АТОшники, переселенцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь