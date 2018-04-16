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На Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes

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В результате аварии никто не пострадал.
На Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes
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  • ДТП произошло на Печерске
  • Повреждения у элитной иномарки незначительные
  • Водитель Mercedes отмечает, что просто стоял на светофоре
  • У автомобиля Mercedes-Benz S560 вмятины
  • В результате инцидента никто из людей не пострадал
  • Полиция выясняет обстоятельства аварии
На Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes
ДТП произошло на Печерске
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В Киеве на перекрестке улиц Михаила Бойчука (Киквидзе) и Неманской в Печерском районе столицы 16 апреля столкнулись армейский КрАЗ, перевозивший бойцов Нацгвардии, и автомобиль Mercedes класса люкс. Авария случилась примерно в 12:20.

Об этом cообщил Информатор.

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“Водитель Mercedes-Benz S560 был очень расстроен случившемся и неохотно шел на контакт. Мужчина рассказал, что просто остановился на светофоре, а сзади в него врезался КрАЗ“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения у элитной иномарки незначительные - немного вмят бампер. 

Напомним, в январе на Донбассе в автобус с шахтерами врезался военный КрАЗ.

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Теги: КрАЗ, грузовик, Нацгвардия, Mercedes, ДТП, авария
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