В результате аварии никто не пострадал.

На Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes

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На Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes

В Киеве на перекрестке улиц Михаила Бойчука (Киквидзе) и Неманской в Печерском районе столицы 16 апреля столкнулись армейский КрАЗ, перевозивший бойцов Нацгвардии, и автомобиль Mercedes класса люкс. Авария случилась примерно в 12:20.

Об этом cообщил Информатор.

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“Водитель Mercedes-Benz S560 был очень расстроен случившемся и неохотно шел на контакт. Мужчина рассказал, что просто остановился на светофоре, а сзади в него врезался КрАЗ“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения у элитной иномарки незначительные - немного вмят бампер.

Напомним, в январе на Донбассе в автобус с шахтерами врезался военный КрАЗ.