В Киеве из-за полумарафона частично перекроют центр
В столице 21-22 апреля пройдет 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с этим частично перекроют центр города.
В Киеве 21-22 апреля из-за проведения полумарафона частично перекроют центр города. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили организаторы мероприятия.
Так, 21 апреля пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.
В то же время, 22 апреля, в день мероприятия, будет ограничено движение по следующим улицам:
- улица Петра Сагайдачного - с 08:00 до 14:00;
- Боричев спуск - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00;
- Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40;
- Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00;
- Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
- Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
- улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
- Северный мост - с 9:20 до 11:00;
- улица Трухановская - с 09:00 до 12:00;
- Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00;
- Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40;
- мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00;
- мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45.
Ранее сообщалось о киевском ежегодном марафоне, победителем которого в 2017 году стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута.
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