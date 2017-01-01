В Киеве из-за полумарафона частично перекроют центр

В столице 21-22 апреля пройдет 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с этим частично перекроют центр города.

В Киеве 21-22 апреля из-за проведения полумарафона частично перекроют центр города. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Так, 21 апреля пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

В то же время, 22 апреля, в день мероприятия, будет ограничено движение по следующим улицам:

улица Петра Сагайдачного - с 08:00 до 14:00;

Боричев спуск - с 08:00 до 12:40;

улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;

улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00;

Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40;

Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00;

Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;

Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;

улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;

Северный мост - с 9:20 до 11:00;

улица Трухановская - с 09:00 до 12:00;

Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00;

Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40;

мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00;

мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45.

Ранее сообщалось о киевском ежегодном марафоне, победителем которого в 2017 году стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута.