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В Киеве из-за полумарафона частично перекроют центр

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В столице 21-22 апреля пройдет 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с этим частично перекроют центр города.
В Киеве пройдет полумарафон
В Киеве пройдет полумарафон
kievcity.gov.ua

В Киеве 21-22 апреля из-за проведения полумарафона частично перекроют центр города. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Так, 21 апреля пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

В то же время, 22 апреля, в день мероприятия, будет ограничено движение по следующим улицам:

  • улица Петра Сагайдачного - с 08:00 до 14:00;
  • Боричев спуск - с 08:00 до 12:40;
  • улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
  • улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40;
  • Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00;
  • Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
  • Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40;
  • улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00;
  • Северный мост - с 9:20 до 11:00;
  • улица Трухановская - с 09:00 до 12:00;
  • Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00;
  • Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40;
  • мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00;
  • мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45.

Ранее сообщалось о киевском ежегодном марафоне, победителем которого в 2017 году стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута.

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Теги: Киев, спорт марафон бег, улицы, марафон, Контрактовая площадь, ограничение движения
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