Ряд улиц в Киеве на две недели оставят без горячей воды

С 17 апреля начинается сезон гидравлических испытаний горячего водоснабжения. Будут отключать горячую воду .

Горячей воды не будет до 30 апреля kievvlast.com.ua

В Киеве с 17 апреля начнут отключать горячую воду, в связи с началом гидравлических испытаний водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской РГА

Отмечается, что горячего водоснабжения не будет до 30 апреля.

В РГА добавили, что согласно законодательству гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону.

Читай также: В Киеве возле метро Выдубичи частично обвалился путепровод

Воду отключат на: улице Митрополита Василия Липковского, улице Стадионная, улице Патриарха Мстислава Скрипника, улице Кудряшова, улице Механизаторов, улице Соломенская, улице Курская, улице Ереванская, улице Фучика, улице Уманская, улице Нищинского, улице Богдановская, улице Шовкуненко, улице Волгоградская, улице Гетьмана, улице Преображенская, улице Златопольская, улице Головко, улице Огородная, улице Выборгская, улице Голего, улице Яблонской, улице Металлистов, улице Янгеля, улице Борщаговская, улице Гарматная, улице Докучаевская, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, проспекте Лобановского, проспекте Победы.

Также в пресс-службе сообщили, что во время испытаний сетей плата за горячую воду не начисляется.

Напомним, 13 апреля в центре Киева без водоснабжения остались дома из-за повреждения водопровода во время проведения работ на дождевой канализации неизвестной организацией.