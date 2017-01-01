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В КГГА рассказали подробности реконструкции станции метро Святошин

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Капитальный ремонт предусматривает: установление пяти лифтов и подъемной платформы в переходе для маломобильных людей, замену дверей и обустройство проходов для колясок.
Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян во время инспекции станции Святошин
Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян во время инспекции станции Святошин
Пресс-служба КГГА

Ремонтные работы на станции метро Святошин, как и планировалось, будут завершены к сентябрю текущего года. Об этом во время инспекции заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Капитальный ремонт предусматривает: установление пяти лифтов и подъемной платформы в переходе для маломобильных людей, замену дверей и обустройство проходов для колясок, а также обновление системы навигации для пассажиров маломобильных групп населения", – цитирует Давтяна пресс-служба КГГА.

Кроме того, на платформе и в вестибюлях станции будет обустроена тактильная плитка для пассажиров со слабым зрением. "Если говорить о безопасности в целом, устанавливаются камеры видеонаблюдения на станции и в переходах, – добавил чиновник.

Также на обновленной станции проводят ремонт, замену облицовки и отделки потолка в подземных переходах возле станции. Будет повышен уровень противопожарной защиты, установлено энергосберегающее освещение, на платформе заменят скамейки, а на самой станции - разграничительные барьеры и перила.

"Сейчас выполнены работы по демонтажу облицовочных материалов и оборудования (плитки на путевых стенах, в вестибюле и в переходе, турникетов), проводятся подготовительные работы к монтажу лифтовых шахт", - заявил Давтян.

Как сообщалось, ремонт станции Святошин стартовал 24 февраля. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход на время ремонта не работают.

 

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Теги: Метрополитен, метро, КГГА, ремонт, Святошин, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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