В Киеве начинают отключать горячую воду

Более 30 улиц в Соломенском районе Киева останутся без горячей воды до конца апреля из-за плановых гидравлических испытаний теплосетей в жилых домах.

В Соломенском районе столицы со вторника, 17 апреля, начинают планово отключать горячую воду в ряде домов, сообщает пресс-служба Соломенской РГА.

С 17 по 30 апреля временно будет отсутствовать горячее водоснабжение вследствие плановых гидравлических испытаний теплосетей в жилых домах, расположенных на улицах Митрополита Василия Липковского (бывшая Урицкого – ред.), Стадионной, Патриарха Мстислава Скрипника, Кудряшова, Механизаторов, Соломенской, Курской, Ереванской, Фучика, Уманской, Петра Нищинского, Богдановской, Шовкуненко, Волгоградской, Вадима Гетьмана, Преображенской, Златопольской, Андрея Головко, Огородной, Выборгской, Николая Голего, Татьяны Яблонской, Металлистов, Академика Янгеля, Борщаговской, Гарматной, Докучаевской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском просп., просп. В. Лобановского, просп. Победы.





Часть Красногоровки осталась без воды Гидравлические испытания являются обязательной составляющей ежегодной подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Срок восстановления горячего водоснабжения зависит от количества и масштаба ремонта крупных повреждений теплосетей, которые обслуживают дом.

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