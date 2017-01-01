На бульваре Дружбы Народов в ДТП разбились маршрутка и скорая

Движение транспорта заблокировано, затор образовался от моста Патона до Лыбедской площади.

Информации о пострадавших нет strana.ua

В Киеве на бульваре Дружбы Народов, 16-А, напротив супермаркета Novus во вторник утром, 17 апреля, произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись маршрутное такси и скорая помощь.

Об этом сообщает Страна.

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“Столкнулись маршрутка и автомобиль скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади“, - говорится в сообщении.

Движение по бульвару осложнено strana.ua

Напомним, 17 апреля в Кривом роге в результате ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля по предварительным данным погибло восемь человек, еще 12 пострадало.