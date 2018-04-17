В Киеве перед путепроводом застрял тягач с военной техникой
На Большой кольцевой дороге не смог проехать военный тягач, образовалась пробка.
В Киеве на Большой кольцевой дороге застрял тягач с военной техникой, который не смог проехать под путепроводом.
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Об этом сообщает канал Еспресо.
Тягач, двигавшийся в направлении от Обойного рынка к Академгородку, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.
Из-за инцидента образовалась огромная пробка.
Напомним, 17 апреля в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 16-А, напротив супермаркета Novus, столкнулись маршрутное такси и скорая помощь и-за чего образовалась пробка.