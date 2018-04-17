"Люстрация": зал Рады может накрыть 15-тонный светильник

Громоздкая люстра имеет в диаметре 10 метров.

В здании Верховной Рады Украины люстра из белого и цветного хрусталя в центральном зале заседаний парламента находится в аварийном состоянии - конструкция, на которой она держится, покрыта многочисленными трещинами. Об этом сообщает Информатор и публикует соответствующие фотографии.

Громоздкая конструкция над головами нардепов покрыта многочисленными трещинами. Отметим, вся конструкция светильника весит 15 тонн, диаметр — около 10 метров.

Ранее СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев. В частности, LB.ua отмечало интересные подробности об этом режимном объекте.

“Если массивная люстра в зале заседаний упадет с потолка, то может накрыть две трети зала“, – признался в разговоре с журналистами замглавы Комитета по вопросам регламента Владимир Арашенков. “Раньше она действительно была в аварийном состоянии. Но в этом году из бюджета предусмотрены отдельной статьей деньги в рамках финансирования парламента на ремонт люстры. Бояться нечего“, – уверяет Арашенков. Но, по оценкам экспертов, опасность падения все равно сохраняется из-за износа самой конструкции.

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Постройка здания Рады под руководством архитектора Владимира Заболотного была закончена в мае 1939 года, 26 июня в новом сессионном зале состоялось первое заседание второй сессии народных депутатов I созыва. Ранее народные избранники заседали в здании, ныне известном как Дом учителя. В послевоенные годы здание парламента реконструировали, в частности обновили пострадавший вследствие попадания немецкой авиабомбы купол. Конструкция купола сейчас держится на железных перекрытиях.

Напомним, нардепа Надежду Савченко обвиняют в том, что она планировала теракты в Верховной Раде, в том числе обстрелы купола парламента из миномета.