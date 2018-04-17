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"Люстрация": зал Рады может накрыть 15-тонный светильник

Комментариев: 5
Громоздкая люстра имеет в диаметре 10 метров.
"Люстрация": зал Рады может накрыть 15-тонный светильник
© lb.ua
Фото 1/7
  • Громоздкая конструкция над головами народных депутатов покрыта многочисленными трещинами
  • Люстра висит с 1960-х годов
  • Здание реконструировали в послевоенные годы
  • Схематическое размещение металлических конструкций купола
  • Подвеска люстры разрушается со временем
  • По оценкам экспертов опасность падения сохраняется
  • В результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев
"Люстрация": зал Рады может накрыть 15-тонный светильник
Громоздкая конструкция над головами народных депутатов покрыта многочисленными трещинами
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В здании Верховной Рады Украины люстра из белого и цветного хрусталя в центральном зале заседаний парламента находится в аварийном состоянии - конструкция, на которой она держится, покрыта многочисленными трещинами. Об этом сообщает Информатор и публикует соответствующие фотографии.

Громоздкая конструкция над головами нардепов покрыта многочисленными трещинами. Отметим, вся конструкция светильника весит 15 тонн, диаметр — около 10 метров. 

Ранее СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев. В частности, LB.ua отмечало интересные подробности об этом режимном объекте.

“Если массивная люстра в зале заседаний упадет с потолка, то может накрыть две трети зала“, – признался в разговоре с журналистами замглавы Комитета по вопросам регламента Владимир Арашенков.

“Раньше она действительно была в аварийном состоянии. Но в этом году из бюджета предусмотрены отдельной статьей деньги в рамках финансирования парламента на ремонт люстры. Бояться нечего“, – уверяет Арашенков.

Но, по оценкам экспертов, опасность падения все равно сохраняется из-за износа самой конструкции.

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Постройка здания Рады под руководством архитектора Владимира Заболотного была закончена в мае 1939 года, 26 июня в новом сессионном зале состоялось первое заседание второй сессии народных депутатов I созыва. Ранее народные избранники заседали в здании, ныне известном как Дом учителя. В послевоенные годы здание парламента реконструировали, в частности обновили пострадавший вследствие попадания немецкой авиабомбы купол. Конструкция купола сейчас держится на железных перекрытиях. 

Напомним, нардепа Надежду Савченко обвиняют в том, что она планировала теракты в Верховной Раде, в том числе обстрелы купола парламента из миномета.

 

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Теги: люстра, люстрация, ВРУ, Верховная рада
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Комментариев (5)
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АСТАНАВИТЕСЬ!!!    17.04.2018, 14:19
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
10 метров? Маловато. Не мешало бы понаваривать на люстру каких нибудь декоративных швеллеров и арматуры, чтобы увеличить площадь поражения...
Синтомика    17.04.2018, 14:16
Оценка:  0
Синтомика
Естесснный отбор..
Конфузий    17.04.2018, 14:15
Оценка:  +2
Конфузий
Не с нашим счастьем.
Богдан    17.04.2018, 14:01
Оценка:  +2
Богдан
падай уже!
GvvG    17.04.2018, 13:58
Оценка:  -2
GvvG
О Боже! Выглядит действительно опасно, особенно на 5 фото четко видно что это уже ппц. Я теперь понимаю, почему многие не ходят, а те кто там - излишне эмоциональны. Кроме шуток. Мы все говорим об условиях труда, депутаты тоже люди, как бы они нам не нравились,они находятся в небезопасных условиях.
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