Кличко: Мы возвращаем городу незаконно отобранные объекты

Мэр Киева такжеотметил, что в Киеве в этом году также откроется 10 обновленных парков и несколько туристических зон.

Киев возвращает в собственность города объекты, которые были в свое время незаконно отобранные у общины. Аналогичное решение должно быть принято по кинотеатра Звездный. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, передает пресс-служба градоначальника.

Он отметил, что соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета. “Среди вопросов собственности и имущества является проект решения о возвращении общине Киева помещение кинотеатра Звездный. Убежден, мы должны принять такое решение. Мы возвращаем в городскую собственность объекты, которые когда-то нагло и незаконно забрали у общины. И продолжим это делать“, - подчеркнул Кличко.

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Мэр также добавил, что власти Киева капитально ремонтирует и реконструирует помещения детсадов, которые десятилетиями работали не по профилю. Кличко напомнил, что на днях он посетил детский сад в Святошинском районе, который уже принимает детей. “Его капитально отремонтировали, оборудовали и теперь это самый современный и комфортный заведение. Всего в этом году мы откроем 8 вновь построенных и реконструированных садов в столице“, - сказал мэр.

Кличко отметил, что в Киеве в этом году также откроется 10 обновленных парков и несколько туристических зон.

В то же время, добавил он, не все понимают, что делается все это для жителей Киева. “Я сейчас говорю об актах вандализма, которые увеличилось в столице“, - подчеркнул Кличко. Он привел примеры: краской облили отремонтирован подземный переход, разбили окна в новом трамвае, повредили скульптуры малышей на Почтовой, регулярно бьют фонари на восстановленной ограждения Ботанического сада на бульваре Шевченко. “Ответственность за такие правонарушения должна быть неотвратимой и для всех“, - отметил мэр.