Сеть возмутил цыганский табор на киевском вокзале
На центральном железнодорожном вокзале в Киеве поселился табор ромов. Сеть возмутилась состоянием, в которое цыгане превратили столичный ж/д вокзал.
Зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.
Об этом сообщают сообщества и пользователи соцсетей.
На своей странице в Facebook Иван Пишта опубликовал фото с вокзала.
“ЖД вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом. Это # товарищи“, - подписал пост мужчина.
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Пользователи Сети возмущаются, что ромы ведут себя, как дома расхаживая в белье и в халатах.
Несколько десятков ромов спят прямо на полу. Среди цыган есть дети, пожилые люди и инвалиды.
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