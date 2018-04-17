Сеть возмутил цыганский табор на киевском вокзале

Зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.

Об этом сообщают сообщества и пользователи соцсетей.

На своей странице в Facebook Иван Пишта опубликовал фото с вокзала.

“ЖД вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом. Это # товарищи“, - подписал пост мужчина.

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