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Сеть возмутил цыганский табор на киевском вокзале

Комментариев: 1
На центральном железнодорожном вокзале в Киеве поселился табор ромов. Сеть возмутилась состоянием, в которое цыгане превратили столичный ж/д вокзал.
 
Зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.
 
Об этом сообщают сообщества и пользователи соцсетей.
 
На своей странице в Facebook Иван Пишта опубликовал фото с вокзала.
 
“ЖД вокзал. Цыгане везде. Все загадили, везде вонь. Спят штабелями, прямо под ногами на полу. Дети бегают, дергают прохожих. Полиция гуляет спокойно рядом. Это # товарищи“, - подписал пост мужчина.

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Пользователи Сети возмущаются, что ромы ведут себя, как дома расхаживая в белье и в халатах.
 
 
Несколько десятков ромов спят прямо на полу. Среди цыган есть дети, пожилые люди и инвалиды.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, вокзал, цыгане, Железнодорожный вокзал, реакция соцсетей
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    17.04.2018, 16:36
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Кочевой образ у ромов в крови, им не раз предлагали нормальное жильё, но мало кто захотел.
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