В Киеве "заминировали" мэрию, сорвав заседание

Депутаты в срочном порядке были эвакуированы из Колонного зала.

Во вторник, 17 апреля, в полицию поступил звонок от неизвестного с сообщением о заминировании столичной мэрии по адресу Крещатик, 36. Прибывшие на место правоохранители в срочном порядке эвакуировали депутатов из Колонного зала, где проходило пленарное заседание сессии горсовета. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Депутаты эвакуированы kiev.informator.ua

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Охранник здания рассказал, что анонимный "доброжелатель" сообщил в полицию, что в 14:30 в здании КГГА произойдет взрыв. Полиция оцепила вход в Колонный зал. Как и следовало ожидать, никакого взрыва не произошло.На сообщение о заминировании и действия правоохранителей депутаты отреагировали без паники. Сейчас люди свободно заходят в здание и выходят из него.

Однако в здании все еще идет проверка на наличие взрывчатки, однако пока не нашли. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники.

Напомним, 10 апреля в Киеве задержали лжеминера кинотеатра. Мужчина накануне Пасхи сообщил о минировании столичного кинотеатра. Его отпустили под личное обязательство, однако ему грозит до шести лет лишения свободы.