В Киеве в тройном ДТП серьезно пострадала женщина

На месте аварии образовалась огромная пробка.

В Киеве на Набережном шоссе столкнулись Skoda Rapid, Volkswagen Caddy и Mitsubishi Lancer. ДТП произошло во вторник, 17 апреля. Жена водителя Mitsubishi Lancer госпитализирована.

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Как сообщает kiev.informator.ua, все три машины двигались в сторону Подола в крайней левой полосе. По ходу движения образовался затор, водитель Skoda начал тормозить, в это время на изменение скоростного движения не успел среагировать Mitsubishi Lancer, в результате чего врезался в Volkswagen. Фольксваген пытался уйти от удара и ударил Skoda Rapid в крайнюю правую фару.

Жена водителя Mitsubishi Lancer госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и травму плечевого сустава. Теща и дочка водителя, которые также находились в автомобиле, получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.

На место происшествия прибыли патрульная полиция, следственно-оперативная группа, также выезжала скорая помощь. В результате аварии образовалась серьезная пробка в направлении Подола.

Напомним, утром, 17 апреля в Кривом Роге произошло кровавое тройное ДТП с участием автобуса, маршрутки и легкового автомобиля. На месте погибло 8 человек, по данным СМИ количество жертв выросло до 10, а травмы различной степени тяжести получило 18 человек.