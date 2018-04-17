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В Киеве в тройном ДТП серьезно пострадала женщина

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На месте аварии образовалась огромная пробка.
ДТП 17 апреля на Набережном шоссе
ДТП 17 апреля на Набережном шоссе
kiev.informator.ua

В Киеве на Набережном шоссе столкнулись Skoda Rapid, Volkswagen Caddy и Mitsubishi Lancer. ДТП произошло во вторник, 17 апреля. Жена водителя Mitsubishi Lancer госпитализирована.

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Как сообщает kiev.informator.ua, все три машины двигались в сторону Подола в крайней левой полосе. По ходу движения образовался затор, водитель Skoda начал тормозить, в это время на изменение скоростного движения не успел среагировать Mitsubishi Lancer, в результате чего врезался в Volkswagen. Фольксваген пытался уйти от удара и ударил Skoda Rapid в крайнюю правую фару.

Жена водителя Mitsubishi Lancer госпитализирована с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и травму плечевого сустава. Теща и дочка водителя, которые также находились в автомобиле, получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации.

На место происшествия прибыли патрульная полиция, следственно-оперативная группа, также выезжала скорая помощь. В результате аварии образовалась серьезная пробка в направлении Подола.

Напомним, утром, 17 апреля в Кривом Роге произошло кровавое тройное ДТП с участием автобуса, маршрутки и легкового автомобиля. На месте погибло 8 человек, по данным СМИ количество жертв выросло до 10, а травмы различной степени тяжести получило 18 человек.

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Теги: Киев, ДТП, авария, автомобили, пострадавшие, Набережное шоссе
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