Под Кабмином протестуют против повышения цен на бензин

Лидер АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич заявил, что Межведомственная комиссия по международной торговле заранее согласовала решение, выгодное компании Укртатнафта.

В Киеве перед зданием Кабинета министров 18 апреля проходит акция протеста против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает организатор мероприятия, движение АвтоЕвроСила в Facebook.

“Ребята давайте решать мы “терпилы“ или мы защитники своих интересов, интересов своих семей, нашего народа. Все участники топливного рынка подтвердили, что завтра, на Кабмине могут принять решение, (квоты) в результате которого цены на топливо поднимутся на 40%, а за топливом по цепочке поднимутся цены на продукты, проезд в транспорте, одежда, медикаменты, ... Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас будет много“, - отметили организзаторы акции протеста в своем обращении к гражданам.

По состоянию на 8:30 под стенами правительства собрались более 300 автомобилей, сообщает 112 Украина.

“Акция проходит именно возле Кабмина, так как сегодня правительство в 10:00 должно рассмотреть обращение Укртатнафты (контролируется бизнесменом Игорем Коломойским), согласно которому с 1 мая 2018 предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине“, - говорится в сообщении.

Основное требование протестующих - отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке произойдет дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно подорожания проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.

Накануне лидер АвтоЕвроСилы Олег Ярошевич заявил, что Межведомственная комиссия по международной торговле заранее согласовала решение, выгодное компании Укртатнафта.

18 апреля кроме запланированной масштабной акции протеста под стенами Кабмина, также будет забастовка не только со стороны водителей, но и с привлечением конкурентных автозаправочных сетей и перекрытием национальных магистралей на несколько часов.

Напомним, в сентябре 2017 владельцы нерастаможенных авто подписали меморандум с властями.