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Возле метро Черниговская снесли МАФы

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Городская власть утверждает, что торговые точки были незаконными.
Коммунальщики демонтировали торговые павильоны
Коммунальщики демонтировали торговые павильоны
Facebook/Михаил Будилов

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В Киеве в подземных переходах возле станции метро Черниговская 18 апреля провели демонтаж незаконных торговых павильонов, так называемых МАФов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Будилов.

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“По многочисленным обращениям депутатов от Свободы и работников коммунальных служб, в частности благоустройства, сегодня состоялся демонтаж МАФов в переходе у метро Черниговская“, - сообщил Будилов.

Ранее от света отключили все подобные киоски в Деснянском районе
Ранее от света отключили все подобные киоски в Деснянском районе
Facebook/Михаил Будилов

При этом он отметил, что два месяца назад совместными усилиями депутатов и активистов удалось отключить от электроснабжения все подобные киоски в Деснянском районе и теперь реализуется следующий этап.

За снос МАФов давно выступали местные активисты
За снос МАФов давно выступали местные активисты
Facebook/Михаил Будилов

Напомним, 27 марта в Киеве демонтировали 15 незаконных МАФов.

Также в начале февраля на Лесном рынке в Киеве в очередной раз громили МАФы.

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Теги: МАФ, демонтаж, Киев, торговля
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