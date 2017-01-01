Возле метро Черниговская снесли МАФы

Городская власть утверждает, что торговые точки были незаконными.

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В Киеве в подземных переходах возле станции метро Черниговская 18 апреля провели демонтаж незаконных торговых павильонов, так называемых МАФов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Будилов.

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“По многочисленным обращениям депутатов от Свободы и работников коммунальных служб, в частности благоустройства, сегодня состоялся демонтаж МАФов в переходе у метро Черниговская“, - сообщил Будилов.

Ранее от света отключили все подобные киоски в Деснянском районе Facebook/Михаил Будилов

При этом он отметил, что два месяца назад совместными усилиями депутатов и активистов удалось отключить от электроснабжения все подобные киоски в Деснянском районе и теперь реализуется следующий этап.

За снос МАФов давно выступали местные активисты Facebook/Михаил Будилов

Напомним, 27 марта в Киеве демонтировали 15 незаконных МАФов.

Также в начале февраля на Лесном рынке в Киеве в очередной раз громили МАФы.