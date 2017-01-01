Активисты заблокировали мэрию из-за застройки на Андреевском спуске

Протестующие сломали дверь в Киевсовете и устроили потасовку.

Потасовка, поломанные двери и депутаты, заблокированные в сессионном зале – этим закончилось заседание Киеврады, на котором должны были рассмотреть вопрос возведения на Андреевском спуске восьмиэтажного отеля. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила ТСН.

Читай также: Киев из-за застройщика может потерять 200-летний парк

Активистам надоело ожидать рассмотрения наболевшего вопроса о скандальной застройке на Андреевском спуске целый день и они заблокировали депутатов в сессионном зале.

Из-за сложившейся ситуации, сессию решено было перенести.

На прошлой неделе активисты рушили заборы на спуске, там, где планируется возвести восьмиэтажный отель. Хотя строить на исторической улице, которая является национальным памятником, можно высотой до девяти метров. За попытки застройки в этом месте сдвигается почву и трещат стены соседних домов. Расторгнуть договоры аренды и остановить безобразие в профильной комиссии Киевсовета согласились, но через сессионный зал это пока не прошло.

Читай также: Рада разрешила легализацию самостроев до 2019

Напомним, 20 марта в Святошинском районе местные жители вышли с протестами против незаконной застройки на углу улиц Львовской и Живописной. Протесту помешала полиция и титушки.