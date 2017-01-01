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Активисты заблокировали мэрию из-за застройки на Андреевском спуске

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Протестующие сломали дверь в Киевсовете и устроили потасовку.
Активисты поломали дверь и устроили потасовку
Активисты поломали дверь и устроили потасовку
Скриншот из видео

Потасовка, поломанные двери и депутаты, заблокированные в сессионном зале – этим закончилось заседание Киеврады, на котором должны были рассмотреть вопрос возведения на Андреевском спуске восьмиэтажного отеля. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила ТСН.

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Активистам надоело ожидать рассмотрения наболевшего вопроса о скандальной застройке на Андреевском спуске целый день и они заблокировали депутатов в сессионном зале.

Из-за сложившейся ситуации, сессию решено было перенести. 

На прошлой неделе активисты рушили заборы на спуске, там, где планируется возвести восьмиэтажный отель. Хотя строить на исторической улице, которая является национальным памятником, можно высотой до девяти метров. За попытки застройки в этом месте сдвигается почву и трещат стены соседних домов. Расторгнуть договоры аренды и остановить безобразие в профильной комиссии Киевсовета согласились, но через сессионный зал это пока не прошло.

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Напомним, 20 марта в Святошинском районе местные жители вышли с протестами против незаконной застройки на углу улиц Львовской и Живописной. Протесту помешала полиция и титушки. 

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Теги: Киев, активисты, протест, Незаконная застройка, Андреевский спуск, Киеврада
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