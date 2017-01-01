Полиция усилила меры безопасности в Киеве
В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города в связи с запланированными акциями, участие в которых примет большое число граждан. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Отмечено, что около 200 силовиков будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале Киева.
«Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут контролировать ситуацию, чтобы не допустить нарушений правопорядка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Полиция усилила меры безопасности в Киеве
В ведомстве также обратились к участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не создавать конфликтных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в конце апреля - начале мая 2018 года Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы в связи с планируемыми по всей Украине массовыми мероприятиями.
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