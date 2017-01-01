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Полиция усилила меры безопасности в Киеве

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Около 200 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии постараются не допустить нарушений правопорядка в центре Киева. Усиленные наряды будут нести службу в местах массового пребывания граждан.
Полиция усилит патрулирование в центре столицы
Полиция усилит патрулирование в центре столицы
пресс-служба полиции Киева

В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города в связи с запланированными акциями, участие в которых примет большое число граждан. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечено, что около 200 силовиков будут обеспечивать правопорядок в правительственном квартале Киева.

«Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут контролировать ситуацию, чтобы не допустить нарушений правопорядка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», - говорится в сообщении.

 

 

В ведомстве также обратились к участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не создавать конфликтных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в конце апреля - начале мая 2018 года Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы в связи с планируемыми по всей Украине массовыми мероприятиями.

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Теги: Киев, фото, мероприятие, полиция, правопорядок, служба, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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