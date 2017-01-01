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В Киеве на Северном мосту автобус врезался в троллейбус

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На мосту образовалась большая пробка.
Пассажирам пришлось покинуть транспорт и идти пешком
Пассажирам пришлось покинуть транспорт и идти пешком
t.me/KyivOperativ

В Киеве на съезде с Северного моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Автобус ударил троллейбус сзади, при этом повредил себе лобовое стекло. У троллейбуса смята задняя часть, выбито стекло, искорежена лестница. 

ДТП вызвало серьезную пробку на участке движения. В результате аварии пострадавших нет.

В результате аварии никто не пострадал
В результате аварии никто не пострадал
t.me/KyivOperativ

Напомним, 18 апреля в Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человека. Ранее, в Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами.

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Теги: Северный мост, ДТП, автобус, троллейбус, пробка
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