В Киеве на Северном мосту автобус врезался в троллейбус

На мосту образовалась большая пробка.

В Киеве на съезде с Северного моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Читай также: В Украине хотят убрать желтый сигнал светофора

Автобус ударил троллейбус сзади, при этом повредил себе лобовое стекло. У троллейбуса смята задняя часть, выбито стекло, искорежена лестница.

ДТП вызвало серьезную пробку на участке движения. В результате аварии пострадавших нет.

В результате аварии никто не пострадал t.me/KyivOperativ

Напомним, 18 апреля в Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человека. Ранее, в Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами.