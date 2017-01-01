В Киеве на Северном мосту автобус врезался в троллейбус
На мосту образовалась большая пробка.
В Киеве на съезде с Северного моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
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Автобус ударил троллейбус сзади, при этом повредил себе лобовое стекло. У троллейбуса смята задняя часть, выбито стекло, искорежена лестница.
ДТП вызвало серьезную пробку на участке движения. В результате аварии пострадавших нет.
Напомним, 18 апреля в Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человека. Ранее, в Чехии на трассе произошла серьезная авария с участием трактора и автобуса с украинскими туристами.