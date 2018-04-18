В Киеве пьяный открыл стрельбу в супермаркете

Задержать мужчину не удалось – стрелок убежал с места происшествия.

Киеве, на Голосеевском проспекте мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения ворвался в супермаркет Фора и устроил там стрельбу, вслед за чем скрылся с места преступления. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил сайт kiev.informator.ua со ссылкой на источник в полиции.

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Издание сообщило, что инцидент произошел 16 апреля. Информацию о происшествии распространяют также в объявлениях. Сообщается, что пьяный зашел в магазин, достал пистолет и несколько раз выстрелил, после чего убежал. К счастью, никто не пострадал. Личность стрелявшего до сих пор не раскрыта, мотивы неизвестны.

Полиция открыла уголовное производство по статье 296 (хулиганство). Сейчас продолжается досудебное следствие.

Приметы правонарушителя: рост около 180 см, телосложение спортивное, короткая стрижка, темная короткая борода. Предположительно, травма левой руки.

Напомним, в ночь на 10 апреля в Киеве произошла стрельба у ночного клуба: есть раненый.