СМИ: Главу Киевавтодора прикрывает руководство Киевской администрации

Генеральный директор коммунальной корпорации Киевавтодор Александр Густелев до сих пор работает, несмотря на ряд скандалов.

Несмотря на череду коррупционных скандалов, гендиректор коммунальной корпорации Киевавтодор Александр Густелев сохраняет свое кресло, вероятно, не без участия высшего руководства Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в материале КП в Украине.

Авторы вспоминают «послужной список» Густелева, задаваясь вопросом, почему после каждого скандала с его участием ему все сходит с рук, и кто за этим стоит? Взять хотя бы ситуацию с установкой отбойника на бульваре Дружбы народов по завышенной в несколько раз цене.

“1720 метров отбойника купили за "около 26 миллионов гривен“. Получается, один метр ограждения стоит 15,1 тысяч гривен. Для сравнения метр бетонного ограждения типа “нью джерси“, который установлен на Одесской трассе в Киевской области, в четыре раза дешевле. Всего 3,5 тысячи гривен за метр. Можно с уверенностью утверждать, что Александр Густелев, как руководитель Киевавтодора, должен был знать об этой схеме. Несмотря на это, кресло под ним не пошатнулось, и у правоохранительных органов вопросов к нему почему-то не возникло. А вот у киевлян вопрос появился: кто же стоит за Густелевым, раз ему все как с гуся вода?“ – говорится в статье.

Отдельно авторы указывают на недопустимую ситуацию с ремонтом межквартальных проездов в столице, который делается из рук вон плохо, на что в Киевавтодоре закрывают глаза. Очевидно, не просто так, а за откаты, однако и тут к Александру Густелеву вопросов со стороны его руководства в Киевской администрации почему-то не возникает.

“Естественно, следить за качеством работ должно подразделение Киевавтодора, но по какой-то причине делает это крайне редко и неэффективно. Вероятно, закрывать глаза на явные нарушения им помогают откаты, организованные при участии руководства коммунальной корпорации. Что касается явно находящегося «в доле» с подрядчиками Густелева, то и в данном случае он остался «в тени». То есть – остался в своем кресле. И тут возникает все тот же вопрос: почему человек, на котором пробу негде ставить, пользуется поддержкой высшего руководства КГГА?» – интересуются авторы.

В тексте также упоминаются неоднократные обыски, проводившиеся в Киевавтодоре правоохранителями, и неадекватная реакция на них со стороны Александра Густелева. А также отсутствие реакции на эти факты со стороны руководства КГГА.

“Примерно раз в полгода в офисе Киевавтодора СБУ и прокуратура проводят обыски. Они проходят в рамках бесчисленных уголовных производств, открытых в отношении чиновников корпорации. Одно из последних заведено по подозрению в том, что в 2016 году руководство коммунального предприятия вывело на счета фиктивных структур около 300 млн гривен. Сам же Александр Густелев довольно странно реагирует на обыски. На заседании Киевсовета, где показали видео задержания сотрудника корпорации с меченными деньгами, он ответил: «это не мой офис». Видно, больше ему сказать нечего.Но это как раз неудивительно – удивительно, почему и после этого он не лишился должности, кто такой влиятельный заступился?“ – возмущаются авторы материала.

В этой связи они обращаются к высшему городскому руководству, с просьбой прокомментировать ситуацию.

“Выскажите, пожалуйста, прямо и открыто о скандалах вокруг Густелева и о том, почему он до сих пор возглавляет Киевавтодор?Также обращаемся к Генеральной прокуратуре с просьбой обратить внимание на одиозного чиновника и наконец возбудить в его отношении уголовное производство.Очень надеемся, что мэр и ГПУ нас услышат и отреагируют. Иначе дорог европейского уровня, которые обещает Кличко, в ближайшее время нам точно не видать – деньги на их ремонт по традиции уйдут в карман аферисту Густелеву“, – констатируется в статье.