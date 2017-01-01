В Киеве женщина родила на платформе ж/д станции

Воды у женщины отошли в поезде. Она как раз направлялась в Киев в центр акушерства и гинекологии, куда ее попросили приехать за две недели до родов.

В Киеве поздно вечером во вторник, 17 апреля, на железнодорожной станции Дарница 41-летняя пассажирка поезда родила ребенка прямо на платформе. Об этом сообщает Сегодня.

Роды приняла дежурная по станции Яна Якименко.

"Оператор сообщил, что в поезде у женщины отошли воды. Вызвали "скорую" и я отправилась забирать ее на платформу. Пассажир вышла, я забрала ее сумки, стала расспрашивать, как часто схватки. Мы прошли всего несколько десятков метров, и тут она сказала, что рожает. Буквально через минуту появился ребенок, мы еле дошли до лавочки, чтобы она прилегла", - рассказала Якименко.

По ее словам, женщина успела рассказать, что она жительница Шостки, ее зовут Наталья. У нее уже есть двое детей. Она направлялась в Киев в центр акушерства и гинекологии, куда ее попросили приехать за две недели до родов. Женщина везла с собой все необходимые вещи, в том числе и пеленки, которые очень пригодились.

"Родилась девочка. Мы положили ее матери на грудь. Потом приехала "скорая" и увезла и маму, и малышку. А я даже расплакалась", - сказала Якименко.

Ранее в Новосибирске женщина родила ребенка в троллейбусе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet