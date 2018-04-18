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В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина

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В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка, по разным данным один или два человека получили незначительные ножевые ранения.
Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым
Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым
Українська правда

На столичной улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла – пострадали от одного до двух человек. Из-за инцидента движение по улице перекрыто, сообщает Украинская правда.

По словам очевидцев, драка произошла между двумя компаниями. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи.

Ранее в Черкассах мужчина порезал ножом троих правоохранителей в отделении полиции.

 

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Теги: Киев, фото, драка, троллейбус, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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