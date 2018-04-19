В Киеве из реки достали труп мужчины

Личность погибшего пока не установлена.

На улице Симона Петлюры, 29 в Шевченковском районе Киева был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает kiev.informator.ua со ссылкой на источник в ГСЧС области. Инцидент произошел в среду, 18 апреля.

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Тело находилось в реке Лыбедь. Доставать утопленника пришлось при помощи шанцевого инструмента. Личность утопленника, сколько времени он провел в воде и причины его смерти пока не установлены – этим занимаются правоохранители, которым спасатели передали тело.

Напомним 9 апреля в Киеве водолазы обнаружили тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке. Частные водолазы нашли тела двух пропавших в понедельник, 9 апреля, возле Жукова острова. Поиски третьего мужчины продолжились 13 апреля.