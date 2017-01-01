ГСЧС хочет закрыть столичный Детский мир на Дарнице

У спасателей есть замечания к каждому ТЦ, в частности нарушения в вопросах пожарной и техногенной безопасности, по каждому зданию информация будет передаваться на суд.

Киевское управление ГСЧС подало в суд четыре иска на частичное приостановление деятельности субъектов, в том числе ТЦ Детский мир возле метро Дарница, которые работают в пожароопасных помещениях. Об этом сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Киева Дмитрий Можевенко в четверг, 19 апреля.

"Проверки только начались и продолжатся во втором квартале этого года. Планируется проверить около 1,5 тысяч заведений, из них 357 объектов – торговые, культурно-зрелищные заведения и заведения досуга", - сказал Можевенко.

Он уточнил, что в апреле запланирована проверка 600 объектов. По состоянию на 17 апреля ГСЧС начала проверки 471 объекта, вручила 78 актов проверки и притянула к административной ответственности 80 должностных лиц. По данным Можевенко, 13 актов проверки касаются ТРЦ и заведений досуга.

"Срок проверки одного объекта длится от двух до 10 суток, в зависимости от того, какой это бизнес: крупный, средний или малый. У нас есть письма от руководителей торговых центров с просьбой, проводить проверки полных 10 дней, чтобы у них была возможность устранить недостатки. И действительно, большинство субъектов хозяйствования принимают меры для устранения нарушений до конца проверки, вплоть до того, что сносят перегородки, построенные без проектной документации после принятия ТЦ в эксплуатацию", - отметил представитель ГСЧС.

В то же время, по словам начальника управления КГГА по чрезвычайным ситуациям Романа Ткачука, из 330 нарушений, обнаруженных при проведении проверок, 199 – нарушения, которые не были устранены при предыдущих проверках.

"В каждом ТЦ есть замечания, есть нарушения в вопросах пожарной и техногенной безопасности, по каждому ТЦ информация будет передаваться на суд, если собственники не будут выполнять предписания по мерам безопасности", - заявил Ткачук.

Напомним, 30 марта в Украине начались массовые проверки всех мест массового скопления людей.