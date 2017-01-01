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В Киеве появились 23 новые улицы

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Депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Атамановского.
Заседание Киевсовета
Заседание Киевсовета
kmr.gov.ua

Депутаты Киевсовета одобрили новые названия 23 улиц и уточнили еще одно. Сответствующее решение было принято на заседании в четверг, 19 апреля, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, в Голосеевском районе столицы появятся следующие улицы: Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михайля Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

В Оболонском районе будет шесть новых улиц: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, Генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

В Святошинском районе появятся улицы Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, Антони Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

В Днепровском районе будет переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском - улица Аттилы Могильного.

Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Атамановского.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева планируют переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

 

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Теги: Киев, Киевсовет, улица, улицы, переименование
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Источник: korrespondent.net

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